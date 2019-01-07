Gemi battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare

Samsun Valiliğinden yapılan son açıklamada, "Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı 6 olup 2 mürettebatın da cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat bulunmakta ve bunların 9'u Ukrayna, 2 si Azerbaycan, 2'sinin de Rus uyruklu olduğu bilgisi alınmıştır" denildi.