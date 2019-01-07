Türkiye'nin en iyi haber sitesi

battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare

Giriş Tarihi: 07.01.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 13:12
Gemi battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare

Karadeniz'de batan gemiden 6 kişi nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Gemi battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare

Samsun'a 80 mil(130 km) mesafede batan Panama bandıralı gemiden kurtarılan 4 kişi Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı helikopteri ile Samsun-Çarşamba Havaalanına getirilerek hastanelere kaldırıldı. Ekiplerce 2 kişinin daha kurtarıldığı, 2 kişinin de cesedine ulaşıldığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gemi battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare

Samsun Valiliğinden yapılan son açıklamada, "Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı 6 olup 2 mürettebatın da cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat bulunmakta ve bunların 9'u Ukrayna, 2 si Azerbaycan, 2'sinin de Rus uyruklu olduğu bilgisi alınmıştır" denildi.

Gemi battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare

Konuyla ilgili Samsun Valiliğinin açıklaması şöyle:

"Bugün sabah saat 08.10'da Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Samsun açığı 80 mil mesafede 'Volgo Balt 214' Panama Bayraklı, 8841644 IMO Numaralı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisinden tehlike sinyali almıştır. 08.50'de Samsun ve Sinop'tan iki kurtarma gemisi hareket etmiş fakat Samsun'dan çıkan gemihava şartları nedeniyle geri dönmüştür.

Gemi battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare

Diğeri intikale devam etmektedir. 09.05'te kurtarma helikopteri Çarşamba Havalimanından kalkış yapmış, saat 09.54'te olay yerinde 3 adet can salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Kurtarma helikopterimiz 6 kişiyi sağ olarak kurtarmıştır. 1 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca, 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir."

Gemi battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden batan gemiye ilişkin yapılan açıklamada, 'Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisi var. Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış, Samsuna intikal etmek üzere olup ayrıca, 1 uçak 4 helikopter 1 arama kurtarma gemisi 1 römorkor 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir' denildi.

Gemi battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN