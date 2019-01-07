Gemi battı alarm verildi! Operasyondan ilk kare

Diğeri intikale devam etmektedir. 09.05'te kurtarma helikopteri Çarşamba Havalimanından kalkış yapmış, saat 09.54'te olay yerinde 3 adet can salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Kurtarma helikopterimiz 6 kişiyi sağ olarak kurtarmıştır. 1 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca, 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir."