Genç çiftin son mesajları yürek yaktı: Meksika'da yaşamlarını yitirmişlerdi

YÜZÜĞÜ VE TELEFONU BULUNDU

SABAH'a konuşan Arzu Nena'nın ablası Fatma Gül Karaca (36), "Arzu ile Swann, Antonio ismindeki Meksikalı otel çalışanı ve eşiyle birlikte ülkenin güneyinde bulunan tatil beldesi olan River Maya'ya gitmeyi planlıyorlarmış. Kısmet olmadı. Antonio bize sosyal medyadan ulaştı. Onun da yardımıyla Arzu'nun çanta, telefon ve yüzüğünü bulma şansımız oldu. Henüz elimize ulaşmadı ama gönderecekler. Konakladıkları otelin bahçesinde çardakta nikah kıyılacaktı. Fotoğrafını da attı. 'Çardağın üzerini açtırayım mı, böyle mi kalsın' diye sordu."