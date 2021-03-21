'Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'na ait tarihi belgeler yayınlandı! İşte Sultan Bayezid'in vakfıyesi...

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GEZİ PARKI VE TOPÇU KIŞLASI AÇIKLAMASI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2008 yılında yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, Cumhuriyet mevkii 751 ada 4 parsel mülkiyeti "Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı" na geçmiştir. 2008 yılında yapılan kanuni düzenleme "Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, Belediye, özel idareler, Köy ve Tüzel Kişiliğin mülkiyetine geçmiş Vakıf Kültür Varlıkları Mazbut Vakfına Devrolunur" ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır.