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Haberler Galeri 'Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'na ait tarihi belgeler yayınlandı! İşte Sultan Bayezid'in vakfıyesi...

'Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'na ait tarihi belgeler yayınlandı! İşte Sultan Bayezid'in vakfıyesi...

haberi: Gezi Parkı ve Topçu Kışlası, Sultan Beyazıd'ın Vakfıyesi'ne uygun olarak İBB'den devralınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti. İBB'nin kamuoyunu yanıltan açıklamaları sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğü Sultan Bayezid'in Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'nı vakfa devrettiğini gösteren belgeleri ve dökümanları paylaşarak açıklamada bulundu. İşte Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'nın mülkiyetinin vakıfa ait olduğunu gösteren tarihi belgeler...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 17:26
'Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'na ait tarihi belgeler yayınlandı! İşte Sultan Bayezid'in vakfıyesi...

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'nı, Sultan Bayezid'in vakfıyesine uygun olarak devraldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emanetlere sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü hedef aldı. Sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğü belgeleri yayınlayarak detaylı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vakıf emanetleri ile ilgili bedduasına da yer verildi, "Sahip çıkma asli görevimizdir" denildi.

'Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'na ait tarihi belgeler yayınlandı! İşte Sultan Bayezid'in vakfıyesi...

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GEZİ PARKI VE TOPÇU KIŞLASI AÇIKLAMASI

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2008 yılında yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, Cumhuriyet mevkii 751 ada 4 parsel mülkiyeti "Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı" na geçmiştir. 2008 yılında yapılan kanuni düzenleme "Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun Hazine, Belediye, özel idareler, Köy ve Tüzel Kişiliğin mülkiyetine geçmiş Vakıf Kültür Varlıkları Mazbut Vakfına Devrolunur" ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır.

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'Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'na ait tarihi belgeler yayınlandı! İşte Sultan Bayezid'in vakfıyesi...

Bu kapsamda, 2008 yılından 2019 yılına kadar 647 eser, 2019 yılından bu yana ise yine 367 eser vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıfolupta, vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu taşınmaz Sultan Beyazıd Hanı Veli Hazretleri Vakfından vakıf yoluyla inşaa edildiği vakfiyesiyle sabittir

'Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'na ait tarihi belgeler yayınlandı! İşte Sultan Bayezid'in vakfıyesi...

Bu gereklilik ile 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesince Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı"na tescillenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığımız tarafından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru 12 Mart 2021 tarihinde sonuçlanmış, ilgili parseller Sultan Beyazıd Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devrolmuştur.

'Gezi Parkı ve Topçu Kışlası'na ait tarihi belgeler yayınlandı! İşte Sultan Bayezid'in vakfıyesi...

Sultan Beyazıd Hanı Veli Hazretleri Vakfı mazbut vakıflardan olup 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 6. Maddesi ne istinaden Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilip, temsil edilmektedir. Gezi Parkı ve Topçu Kışlası 'da Vakıf hanesinde yer alması hasebiyle Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yaşatılması karara bağlanmıştır

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