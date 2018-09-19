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noktalarına beton blok sevkiyatı

gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes noktasına beton blok sevkiyatı yapıldı

Giriş Tarihi: 19.09.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 16:18
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noktalarına beton blok sevkiyatı
Gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes noktasına beton blok sevkiyatı gerçekleştirildi. Kullanılacak beton blokları taşıyan 11 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

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noktalarına beton blok sevkiyatı
Gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

Beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında oldukları öğrenildi. noktalarına son bir ay içinde bin beton blok gönderildiği bildirildi.

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noktalarına beton blok sevkiyatı
Gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
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noktalarına beton blok sevkiyatı
Gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
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noktalarına beton blok sevkiyatı
Gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
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noktalarına beton blok sevkiyatı
Gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
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noktalarına beton blok sevkiyatı
Gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
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