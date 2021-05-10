Gözler Beştepe'de! Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Bu hafta Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı var mı

Tam kapanma sonrası ilk bakanlar kurulu, yani kabine toplantısı ile ilgili son dakika haberleri 84 milyon tarafından yakından takip ediliyor. "Tam kapanma uzatılacak mı" sorusu son dönemlerde gündem olurken, bu iddialara karşı en net açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi ve böyle bir kararın olmadığını paylaştılar. Bu nedenle de gözler kabine toplantısına çevrildi ve "kabine toplantısı ne zaman, bu hafta kabine var mı" sorularının cevabı araştırılıyor. İşte, kabine toplantısı tarihi ile ilgili son bilgiler ve gelişmeler...