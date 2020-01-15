Gülistan Doku ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

O andan itibaren de Gülistan'ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.