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  • Gülistan Doku ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

Tunceli'de 5 Ocak gününden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, sürerken olayla ilgili detaylara DHA ulaştı. Genç kızın kaybolmadan bir gün önce yurtta bulunan arkadaşına, "Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 15.01.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 14:22
Gülistan Doku ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi 'nun, kaldığı yurttan 5 Ocak günü çıkıp, bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yurtta kalan arkadaşları Kübra O., ve Dilek M.'nin emniyete giderek, 'kayıp' müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

Gülistan Doku ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

ERKEK ARKADAŞININ BİR KIZLA FOTOĞRAFINI GÖRDÜ

DHA'nın ulaştığı bilgilere göre, polise ifade veren aynı yurtta kalan arkadaşı Dilek M., "Gülistan yaklaşık bir ay önce erkek arkadaşı Z.A'dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Z.A'nın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü.

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Gülistan Doku ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

O andan itibaren de Gülistan'ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur'a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.

Gülistan Doku ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

MOBESE VE TÜM KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Üniversiteli Gülistan'ın kaybolmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameraları başta olmak üzere civarda bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Gülistan Doku ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

Kamera görüntülerine göre 'nun kaybolduğu, 5 Ocak 2020 günü öğle saatlerinde Munzur Üniversitesinden tek başına yürüdüğü, daha sonra ise dolmuşa bindiği; aynı gün başka bir görüntüde ise Gülistan Doku'nun Sarı Saltuk Viyadüğü ve Dinar Köprüsü üzerinde tek başına beklediği görüldü.

Gülistan Doku ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

Bunun üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma SAK Timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD ekipleri bu bölgede arama başlattı.

Gülistan Doku ile ilgili şok detaylar! Arkadaşlarına söylemiş...

ARAMALARDA REÇETE VE NOT KAĞIDI BULUNDU

Yapılan aramalarda Sarısaltuk Viyadüğü altında 'ya ait olan reçete ve not kağıdı ele geçirildi. Bulunan not kağıdı, Gülistan'nın diğer yazılarıyla mukayese için, incelenmek üzere kriminal şubeye gönderildi.

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