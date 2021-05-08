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Haberler Galeri Güncel Kadir Gecesi mesajları gönderin: 2021 En Güzel Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun! Kandil mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:51

Güncel mesajları gönderin: 2021 En Güzel resimli, kısa, uzun! mesajları ve sözleri

Kadir gecesi mesajları! , Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi olayının başladığı gecenin adıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed vasıtasıyla Allah'ın (C.C) insanlığa son hitabı Kur'an bu gece indirilmeye başladı. Ramazan ayının yirmi yedincisi gecesi idrak edilen, hadislere göre bu ayın son on ya da son yedi günü aranması söylenen Kadir Gecesi, yine coşkuyla karşılanıyor. ve sözleri ile bugünün anlamını önemini paylaşacağınız seçeneklere sizler için yer verdik. 2021 Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun, dualı, ayetli, anlamlı ve daha birçok seçenekler ile bu başlık altında yer alıyor. Kadir Geceniz Mübarek olsun dileklerinizi mesajları ve sözleri eşliğinde yollayabilirsiniz.

Güncel Kadir Gecesi mesajları gönderin: 2021 En Güzel Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun! Kandil mesajları ve sözleri

Sevdiklerinize mesajları gönderin... Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi ile ilgili çok önemli ifadeler yer almaktadır. Kadir Suresi'nde yer alan ayetlerde bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğuna vurgu yapılmıştır. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen Kadir Gecesi coşkusu yine aynı mutlulukla karşılanıyor. En güzel, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli ve resimli ve sözleri ise bu noktada en çok araştırılan konu oldu. Kadir Gecesi mesajları eşliğinde ''Kadir Geceniz Mübarek'' olsun dileklerinizi yollayabilirsiniz. 2021 Kadir Gecesi mesajı ve mesajları seçeneklerini sizler için derledik. İşte, Kadir Gecesi mesajları ve bugün için en özel sözler…

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

- Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu mübarek gece edeceğin tüm duaların kabul olsun. Kadir Gecenizi en içten dileklerimle kutlarım.

- Bu gece sema kapıları açılacak ve Allah'ın (C.C) rahmeti yağacak. Kadir Gecesi'nin kurtuluşumuza vesile olması dileğiyle… Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Diğer Kadir Gecesi mesajları için haberin devamını inceleyebilirsiniz.

Güncel Kadir Gecesi mesajları gönderin: 2021 En Güzel Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun! Kandil mesajları ve sözleri

- Ellerin semaya açılacağı bu mübarek gece, rahmet yağmurları yağacak. Rabbim Mübarek Kadir gecesinde rahmet yağmurlarıyla sırılsıklam ıslanmayı bizlere nasip eylesin.

- Ey Rabbim! 'nin rahmetini bizlerden esirgeme. Bu gece edeceğimiz tüm duaları kabul et. Rahmetinden bir damla da olsa nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Kadir Geceniz Mübarek Olsun

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Güncel Kadir Gecesi mesajları gönderin: 2021 En Güzel Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun! Kandil mesajları ve sözleri

- Kur'an-ı Kerim'de için ''bin aydan daha hayırlı'' cümleler yer almıştır. Öyleyse bizler de bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanalım ve dualarda birbirimizi unutmayalım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Âmin!

- Ramazan ayının sonlarına yaklaşmanın hüznünü yaşarken, Kadir Gecesi'nin ise mutluluğu yüreğimizi sardı. Rabbim nice Ramazanlara ve kandillere erişmemizi nasip eylesin. Kadir Geceniz Mübarek Olsun

Güncel Kadir Gecesi mesajları gönderin: 2021 En Güzel Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun! Kandil mesajları ve sözleri

- 'nde ellerinizi her zamankinden daha çok açarak Allah'ın rahmeti için dualar edin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu gece için bin aydan daha hayırlı olduğu, meleklerin Rablerinin izniyle her iş için indiği ifadeleri yer almıştır. Dualarınızın kabul olması dileğiyle… İyi Kandiller

Güncel Kadir Gecesi mesajları gönderin: 2021 En Güzel Kadir Gecesi mesajları resimli, kısa, uzun! Kandil mesajları ve sözleri

- Ellerin semaya yükseldiği, gözlerin yaşlandığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı bu gece dualarda buluşmak dileğiyle…

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