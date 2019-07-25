‘Güvenlikli bölge ile Türkiye’nin bölgedeki gücü artacaktır’

PKK'NIN MANEVRA ALANI DARALACAK
6-Güvenli bölgenin oluşturulmasından ardından YPG/PKK ve diğer terör örgütlerini nasıl bir son bekliyor?
Sadece Suriye'de değil, Irak sınırı boyunca da yürütülen operasyonlar, Türkiye'nin güvenliğini sınırlarından başlatmadığını ve teröre yaşam alanı bırakmadığını göstermiş oldu. ABD ile bir mutabakata varılması durumunda ise bu bölgede PKK'nın alanı oldukça daralmış olacak. ABD'nin konjonktürel hesaplarının bir parçası olmasının limitlerini görmüş olacak. Türkiye sınırlarını koruma ve terörle mücadeleyi dışarıya taşımış olacak.