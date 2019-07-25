‘Güvenlikli bölge ile Türkiye’nin bölgedeki gücü artacaktır’

UÇUŞA YASAK BÖLGE BEKLENTİSİ

2-Güvenli bölge uçuşa kapalı olacak mı? Burada güvenliği hangi güçler sağlayacak?

Bugün ABD ile Türkiye arasında müzakeresi süren güvenli bölgenin aynı zamanda uçuşa yasak bölge ilan edilmesi şimdilik ileri bir beklenti. Aslında olması gereken bir şey, çünkü Esed rejimi ya da Rusya'nın buraya dönecek olan sivillere havadan saldırmayacağının bir garantisi yok. Ancak uçuşa yasak bölge ilanı çok daha büyük tedbirleri de gerektiriyor. Ancak bunun için bir hazırlık görünmüyor.