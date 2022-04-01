Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına geliyor

Hafta sonu hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri ile Marmara'da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.