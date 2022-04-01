Giriş Tarihi: 01.04.2022 13:23
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
13:33
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına geliyor
Son dakika haberi... Nisan aynın gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları son bir haftadır normal seviyesinde seyrederken, yer yer de yağışlar görülebiliyor. Özellikle hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar ise 'hafta sonu hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt oluyor. Hava sıcaklıkları normal seyrinde devam ederken AKOM'dan İstanbul için kritik bir uyarı geldi. İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri ve AKOM'un kritik açıklaması...