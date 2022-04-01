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Haberler Galeri Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına geliyor
Giriş Tarihi: 01.04.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 13:33

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına geliyor

Son dakika haberi... Nisan aynın gelmesiyle birlikte havalar ısınmaya başladı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları son bir haftadır normal seviyesinde seyrederken, yer yer de yağışlar görülebiliyor. Özellikle hafta sonu plan yapmak isteyen vatandaşlar ise 'hafta sonu hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt oluyor. Hava sıcaklıkları normal seyrinde devam ederken AKOM'dan İstanbul için kritik bir uyarı geldi. İşte yurt genelinde hava durumu tahminleri ve AKOM'un kritik açıklaması...

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına geliyor

Hafta sonu hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri ile Marmara'da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına geliyor

Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına geliyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına geliyor

Yarın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'de yağış beklenirken kalan kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege Bölgesi'nde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak! AKOM’dan İstanbul için kritik uyarı: Fırtına geliyor

Pazar günü, Marmara, İç ve Kuzey Ege, Orta ve Batı Karadeniz'de yağış beklenirken kalan kesimlerde yağış görülmeyecek.

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