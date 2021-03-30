Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller güncellendi: Kabine kararı ve İçişleri genelgesi ile Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu olan iller güncellendi: Kabine kararı ve ile Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Kabine toplantısı sonrası hafta sonu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Cumhurbaşkanı başkanlığında dün akşam toplanan kabinesi, sokağa çıkma yasağı, restoranlar, kafelerin akıbeti ve diğer koronavirüs tedbirleri hakkında yeni uygulamalar hayata geçirildi. Düşük, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illeri barındıran güncel koronavirüs risk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Son kararlara göre, hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak ve bu hafta Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, başta , , İzmir ve Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve genelgesine göre detaylar…

Giriş Tarihi: 30.03.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 13:00
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller güncellendi: Kabine kararı ve İçişleri genelgesi ile Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu olan iller güncellendi. Koronavirüs vaka sayısı ve hasta sayısındaki artışın ardından kabine toplantısı kararları açıklandı. Her iki haftada bir güncelleneceği ve yasakların buna değişeceği Koronavirüs Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklanan koronavirüs risk haritası paylaşıldı. Açıklanan son koronavirüs risk haritası verileri ve kabine toplantısı kararlarına göre hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var ve Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde uygulanacak. İşte, genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları…

*Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek.
Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek.

Buna göre;

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller güncellendi: Kabine kararı ve İçişleri genelgesi ile Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

ADANA: Turuncu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller güncellendi: Kabine kararı ve İçişleri genelgesi ile Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

ADIYAMAN: Kırmızı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller güncellendi: Kabine kararı ve İçişleri genelgesi ile Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

AFYONKARAHİSAR:Turuncu

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller güncellendi: Kabine kararı ve İçişleri genelgesi ile Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

AĞRI: Turuncu

SON DAKİKA