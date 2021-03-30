Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller güncellendi: Kabine kararı ve İçişleri genelgesi ile Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller güncellendi. Koronavirüs vaka sayısı ve hasta sayısındaki artışın ardından kabine toplantısı kararları açıklandı. Her iki haftada bir güncelleneceği ve yasakların buna değişeceği Koronavirüs Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklanan koronavirüs risk haritası paylaşıldı. Açıklanan son koronavirüs risk haritası verileri ve kabine toplantısı kararlarına göre hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var ve Cumartesi sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde uygulanacak. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları…

*Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek.

Buna göre;