Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan Cumartesi ve Pazar hafta sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

Vakalardaki ilginç yükselişin ardından kamuoyu ile paylaşılan koronavirüs risk haritasında 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer aldı. Vaziyet böyleyken hafta sonu Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı çoğu ilde yeniden uygulamaya alındı. 84 milyon tarafından, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve "10-11 Nisan Bu hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kabine toplantısında alınan kararlar ile birlikte İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile beraber ramazan öncesi ve Ramazan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 56 saat boyunca kesintisiz devam edeceği o illeri açıkladı.