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Haberler Galeri Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan Cumartesi ve Pazar hafta sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 06:50 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 07:18

Hafta sonu var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan Cumartesi ve Pazar hafta sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

Vakalardaki ilginç yükselişin ardından kamuoyu ile paylaşılan koronavirüs risk haritasında 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer aldı. Vaziyet böyleyken hafta sonu Cumartesi günü uygulanan çoğu ilde yeniden uygulamaya alındı. 84 milyon tarafından, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve "10-11 Nisan Bu hafta sonu Ankara, İzmir ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde olacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kabine toplantısında alınan kararlar ile birlikte İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile beraber ramazan öncesi ve Ramazan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 56 saat boyunca kesintisiz devam edeceği o illeri açıkladı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan Cumartesi ve Pazar hafta sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

Koronavirüs vaka sayısındaki artış sonrası hafta sonu olan iller değişti. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyesi ve kriterlerine göre belirlenen koronavirüs risk haritası ve renk kodları 26 Şubat tarihinden tam 1 ay sonra değişti. Kabine toplantısında alınan kararlar sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller güncellendi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan Cumartesi ve Pazar hafta sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir."

İşte risk haritasına göre illerdeki son durum;

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan Cumartesi ve Pazar hafta sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

ADANA: Turuncu

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan Cumartesi ve Pazar hafta sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

ADIYAMAN: Kırmızı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve saat kaçta başlıyor? 10-11 Nisan Cumartesi ve Pazar hafta sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!

AFYONKARAHİSAR:Turuncu

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