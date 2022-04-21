Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 12:12

Hangi Türk boyundan olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte şehir şehir Türklerin soyağacı

Binlerce yıldır farklı coğrafyalarda göçebe olarak hayat süren Türkler, çok fazla alanlara dağılmıştır. Osmanlı, Göktürk, Selçuklu gibi büyük Türk devletleri, imparatorluk seviyesine ulaştı. Öte yandan, bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. İl il vatandaşların hangi boylara mensup olduğu sık sık merak ediliyor. Peki, Anadolu'da hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı…