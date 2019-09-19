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kışlası akıbetini bekliyor! Son hali görüntülendi

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra büyük bir kısmı taşınan Kışlası akıbetini bekliyor. 'nın son hali görüntülendi

Giriş Tarihi: 19.09.2019 10:49
Hasdal kışlası akıbetini bekliyor! Son hali görüntülendi

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin ardından şehir içindeki birçok askeri kışlanın şehir dışına taşınma süreci başlamıştı.

Hasdal kışlası akıbetini bekliyor! Son hali görüntülendi

Taşınan Kışlası'nda bulunan zırhlı araçlar ve askeri personel Trakya'ya gönderilmişti.

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Hasdal kışlası akıbetini bekliyor! Son hali görüntülendi

Taşınma sürecinin ardından kışlanın İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yeni yerleşkesi olması gündeme geldi. Ancak o günden bugüne kışlada herhangi bir çalışma yapılmadı.

Hasdal kışlası akıbetini bekliyor! Son hali görüntülendi

Kışlanın içerisinde bulunan yapılarda da bakımsızlık nedeniyle hasarlar oluştu. Yerleşkenin bir kısmında çatının çöktüğü görülürken, duvarların da yıkıldığı tespit edildi.

Hasdal kışlası akıbetini bekliyor! Son hali görüntülendi

Akıbetini bekleyen Kışlası havadan drone ile görüntülendi.

Hasdal kışlası akıbetini bekliyor! Son hali görüntülendi
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Hasdal kışlası akıbetini bekliyor! Son hali görüntülendi
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