Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hal böyle iken vatandaşlarımız tarafından ücretsiz otopark olarak kullanılan bu alanda 15 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından sağlığa tahsis süresinin sona erdiği ve bu nedenle ücretli otopark olarak işletmek amacıyla İl Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıkları iddiasıyla alanın önüne bariyer koymak ve tabela asmak suretiyle işgal olayının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Öncelikle bilinmesini isteriz ki bu işgal olayında Müdürlüğümüz ve Hastanemizin idari bir tasarrufu olmadığı gibi Hazine taşınmazının yönetimiyle alakalı diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla da bir ilgisi bulunmamaktadır."