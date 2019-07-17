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Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

'da ücretsiz olan hastane otoparkını yasa dışı işleterek vatandaşlardan ücret alan kişilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, tarihinde akşam saatlerinde kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından sağlığa tahsis süresinin sona erdiği ve bu nedenle ücretli otopark olarak işletmek amacıyla İl Müdürlüğünden kiraladıkları iddiasıyla alanın önüne bariyer koyup tabela astıkları anlaşıldı. İşgalin ardından da hastanenin parkına gelen araçlardan park ücreti almaya başladılar.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 17.07.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 17:20
Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, 'da Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve mülkiyeti Hazineye ait sağlık alanı niteliğinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ücretsiz otopark alanını, İl Müdürlüğünden otopark olarak kiralamak isteyen kişiler, başvurularına cevap gelmeden alanı kiraladıklarını iddia ederek gecesi boş araziyi otopark alanı olarak çevirdi.

Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

Hastanenin otoparkını yasa dışı işleterek vatandaşlardan ücret alan kişilere yönelik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

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Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, 7 şüpheliyi "devlet kurumunu dolandırmak ve haksız kazanç elde etmek" suçundan gözaltına aldı.

Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

Sağlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, otopark alanının sağlık yatırımı amacıyla 2017 yılında 2 yıl süreyle Sağlık Bakanlığına ön tahsisi yapılan ve tahsis yenileme çalışmaları devam eden, mülkiyeti Hazineye ait sağlık alanı niteliğinde bir taşınmaz olduğu bildirildi.

Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

Bu alanın, tahsis amacına yönelik planlanan sağlık yatırımları hayata geçirilinceye kadar vatandaşların otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesinden destek alınarak hastane için ücretsiz otopark haline getirildiği hatırlatıldı.

Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hal böyle iken vatandaşlarımız tarafından ücretsiz otopark olarak kullanılan bu alanda tarihinde akşam saatlerinde kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından sağlığa tahsis süresinin sona erdiği ve bu nedenle ücretli otopark olarak işletmek amacıyla İl Müdürlüğünden kiraladıkları iddiasıyla alanın önüne bariyer koymak ve tabela asmak suretiyle işgal olayının gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Öncelikle bilinmesini isteriz ki bu işgal olayında Müdürlüğümüz ve Hastanemizin idari bir tasarrufu olmadığı gibi Hazine taşınmazının yönetimiyle alakalı diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla da bir ilgisi bulunmamaktadır."

Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

İşgalin durdurulması amacıyla Sağlık Müdürlüğünün hemen harekete geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Valilik koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kızılırmak Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde gerekli görüşme ve yazışma yapılmıştır. Valiliğimizin talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bahse konu alandaki bariyerler kaldırılmış, yasa dışı otopark faaliyeti sonlandırılmış ve otopark alanı tekrar ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu konuyla ilgili idari iş ve işlemler devam etmekte olup, adli tahkikat süreci başlatılmıştır."

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