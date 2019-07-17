Hastane otoparkını yasa dışı işleten 7 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da ücretsiz olan hastane otoparkını yasa dışı işleterek vatandaşlardan ücret alan kişilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, 15 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından sağlığa tahsis süresinin sona erdiği ve bu nedenle ücretli otopark olarak işletmek amacıyla İl Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıkları iddiasıyla alanın önüne bariyer koyup tabela astıkları anlaşıldı. İşgalin ardından da hastanenin parkına gelen araçlardan park ücreti almaya başladılar.