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Haberler Galeri Hatay'ın dağ ceylanlarına keçiler süt annelik yapıyor
Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 09:51

'ın dağ ceylanlarına keçiler süt annelik yapıyor

Nesli tükenme tehlikesiyle ile karşı karşıya bulunan Dağ ceylanları, 2014'te Hatay Kırıkhan'da kurulan Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sayesinde şimdilik kurtuldu. Merkezdeki çalışmalar sayesinde dağ ceylanları sayısında büyük bir artış sağlanırken narin dağ ceylanlarının salgın hastalık ve yaralanma gibi tehlikelere karşı neslin devamlılığı sağlandı.

Uğur YILDIRIM
Hatay'ın dağ ceylanlarına keçiler süt annelik yapıyor

Bu süre içinde Dağ Ceylanı Üretim Merkezi çalışan görevliler, annesini kaybetmiş yavru ceylanları özel biberonlar yardımıyla elleriyle besledi. Daha büyük yavrular için Sütanneler bulundu. Kırıkhan Dağlarında gezen sürülerdeki keçiler, Dağ ceylanlarına sütannesi yapıldı. Yavru ceylanlar her akşam arabalarla sütanneye götürüldü. Gelişimini tamamlayan ceylanlar doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Hatay'ın dağ ceylanlarına keçiler süt annelik yapıyor

SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Suriye'nin İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin dışında dünyada sadece 'da yaşayan ve bilimsel adı "Gazella gazella" olan Hatay dağ ceylanlarının sayısı her geçen yıl artıyor. Nesli tükendiği düşünülen ancak 2008'de yapılan çalışmalarla varlığı tespit edilen Hatay dağ ceylanı popülasyonunun artması için bu tarihten sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Temsilciliği ile çeşitli çalışmalar yürüttü. Çalışmalar neticesinde 2009'da yaklaşık 150 olduğu tahmin edilen dağ ceylanlarının sayısı bugün bin 150'ye yükseldi.

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Hatay'ın dağ ceylanlarına keçiler süt annelik yapıyor

BÖLGE HALKI KUTSAL KABUL EDİYOR

Dünyada sadece 3 bin tane olduğu düşünülen Gazella Gazella'ların yaşan alanı olan yaklaşık 13 bin hektarlık arazi 2019 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla " Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edildi. Yaşam alanının bir bölümü askeri yasak bölgede kalan ceylanları, yöredeki köylüler de koruyor. Vatandaşlar, ceylanı kutsal kabul ediyor ve öldürmeleri halinde başlarına kötü şeyler geleceğine inanıyor. Bugün bazı taş ocakları yüzünden ceylanların yaşam alanı tehlikeye girse de Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi, bölge halkı ve Mehmetçik türün devamı için var gücüyle çalışıyor.

Hatay'ın dağ ceylanlarına keçiler süt annelik yapıyor

TURİSTLER AKIN EDİYOR

Dağ Ceylanı Üretim Merkezi içinde 47 ceylan bulunuyor. Bu merkez Hatay dağ ceylanlarının herhangi salgın hastalıkta hayatlarının garanti altına alınması gibi bir işlev görüyor. Tellerle çevrili üretim merkezi için vardiya usulü 7 gün 24 saat çalışan personel ceylanları bir dakika bile yalnız bırakmıyor.

Hatay'ın dağ ceylanlarına keçiler süt annelik yapıyor

Üretim merkezinin her noktası gelişmiş kamera sistemi ile takip ediliyor. Annesi kaybeden ya da bölge halkı tarafından bulunan yaralı ceylanlar da merkeze getirilerek bakım altına alınıyor. 160 dönüme kurulan Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunda da gözlem, tedavi, bakım gibi her türlü ihtiyaçları karşılanan dağ ceylanları yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

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