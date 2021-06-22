Hatay'ın dağ ceylanlarına keçiler süt annelik yapıyor

BÖLGE HALKI KUTSAL KABUL EDİYOR

Dünyada sadece 3 bin tane olduğu düşünülen Gazella Gazella'ların yaşan alanı olan yaklaşık 13 bin hektarlık arazi 2019 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edildi. Yaşam alanının bir bölümü askeri yasak bölgede kalan ceylanları, yöredeki köylüler de koruyor. Vatandaşlar, ceylanı kutsal kabul ediyor ve öldürmeleri halinde başlarına kötü şeyler geleceğine inanıyor. Bugün bazı taş ocakları yüzünden ceylanların yaşam alanı tehlikeye girse de Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi, bölge halkı ve Mehmetçik türün devamı için var gücüyle çalışıyor.