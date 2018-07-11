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Havadan fotoğraflandı! İşte 'ın Çengelköy'deki malikanesi...

ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ana adres Oktar'ın Çengelköy'deki eviydi. Çok sayıda silah, tarihi eser ve otomobilin çıktığı ağaçlar arasındaki villa havadan görüntülendi. Adnan Oktar sabah saatlerinde Çengelköy'deki eve geldiğinde polisleri farkedince kaçtığı Sarıyer'deki bir evde gözaltına alınmıştı. İşte Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki malikanesi...

Giriş Tarihi: 11.07.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 09:40
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Havadan fotoğraflandı! İşte 'ın Çengelköy'deki malikanesi...
Havadan fotoğraflandı! İşte Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki malikanesi...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu sabah, Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Adnan Oktar ve 235 müridinin gözaltına alındığı operasyonda küçük yaştaki kız çocuklarına cinsel tacizden, hürriyetten yoksun bırakmaya, tehdit ve şantajdan, uluslarası ajanlığa kadar bir sayfa dolusu suçlama yer alıyor.

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Havadan fotoğraflandı! İşte 'ın Çengelköy'deki malikanesi...
Havadan fotoğraflandı! İşte Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki malikanesi...

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını kapsıyor.

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Havadan fotoğraflandı! İşte 'ın Çengelköy'deki malikanesi...
Havadan fotoğraflandı! İşte Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki malikanesi...

ADNAN OKTAR ÇENGELKÖY'DEN SARIYER'E KAÇARKEN YAKALANDI

Operasyonun haberini alan 'ın Çengelköy'deki evinden Sarıyer'deki gizli bir eve kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Kaçmaya çalışırken yakalanan Adnan Oktar'ın polise mukavemet gösterdiği belirtiliyor.

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Havadan fotoğraflandı! İşte 'ın Çengelköy'deki malikanesi...
Havadan fotoğraflandı! İşte Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki malikanesi...

daha önce de Silivri'de inşaa ettirdiği lüks çiftlik evinin fotoğraflarını yayınlamıştı.

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Havadan fotoğraflandı! İşte 'ın Çengelköy'deki malikanesi...
Havadan fotoğraflandı! İşte Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki malikanesi...
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Havadan fotoğraflandı! İşte 'ın Çengelköy'deki malikanesi...
Havadan fotoğraflandı! İşte Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki malikanesi...
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Havadan fotoğraflandı! İşte 'ın Çengelköy'deki malikanesi...
Havadan fotoğraflandı! İşte Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki malikanesi...
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