Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

ÇALIŞMALAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ



Geçmişte çamur birikintileri, kirliliğiyle gündemde olan Haliç'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından araçlarla yapılan temizlik çalışmaları ise drone ile görüntülendi.