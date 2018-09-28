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görüntülenen , tabiat parklarını aratmadı

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 28.09.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 10:03
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görüntülenen , tabiat parklarını aratmadı
Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

İstanbul'un önemli simgelerinden 'te yürütülen temizlik çalışmaları görüntülendi.

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görüntülenen , tabiat parklarını aratmadı
Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

TABİAT PARKINI ARATMIYOR

Görüntülerde ördeklerin masmavi suyun üzerinde gezdiği o anlar hayran bırakırken 'teki manzara tabiat parklarını aratmadı.

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görüntülenen , tabiat parklarını aratmadı
Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul'un önemli simgelerinden olan "Altın Boynuz" adıyla da bilinen 'te temizlik çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor.

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görüntülenen , tabiat parklarını aratmadı
Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

ÇALIŞMALAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Geçmişte çamur birikintileri, kirliliğiyle gündemde olan 'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından araçlarla yapılan temizlik çalışmaları ise drone ile görüntülendi.

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görüntülenen , tabiat parklarını aratmadı
Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

GEÇMİŞTEKİ PİS KOKUDAN ESER YOK

çekilen görüntülerde suyun derinliklerindeki kirliliği toplayabilmek için kepçelerin kullanıldığı görülürken geçmişte çevreye yaydığı pis kokuyla dikkat çeken 'in görüntüsü bugün tabiat parklarını aratmadı.

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görüntülenen , tabiat parklarını aratmadı
Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

ÖRDEK SÜRÜLERİNİN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜSÜ

Çalışmaların sürdüğü 'te çekilen görüntülerde su yüzeyinde gezen ördekler dikkat çekti.

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görüntülenen , tabiat parklarını aratmadı
Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

HAYRAN BIRAKTI

çekilen görüntülerde ördeklerin sürü halinde masmavi su üzerinde ilerlediği o anlar adeta kartpostallık görüntüler oluştururken saltanat kayığının da sularında ilerlediği görüntüler hayran bıraktı.

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