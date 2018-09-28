Havadan görüntülenen Haliç, tabiat parklarını aratmadı

İstanbul'un önemli simgelerinden Haliç'te yürütülen temizlik çalışmaları havadan görüntülendi. TABİAT PARKINI ARATMIYOR Görüntülerde ördeklerin masmavi suyun üzerinde gezdiği o anlar hayran bırakırken Haliç'teki manzara tabiat parklarını aratmadı. TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR İstanbul'un önemli simgelerinden olan 'Altın Boynuz' adıyla da bilinen Haliç'te temizlik çalışmaları büyük bir titizlikle sürüyor. ÇALIŞMALAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ Geçmişte çamur birikintileri, kirliliğiyle gündemde olan Haliç'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından araçlarla yapılan temizlik çalışmaları ise drone ile görüntülendi. GEÇMİŞTEKİ PİS KOKUDAN ESER YOK Havadan çekilen görüntülerde suyun derinliklerindeki kirliliği toplayabilmek için kepçelerin kullanıldığı görülürken geçmişte çevreye yaydığı pis kokuyla dikkat çeken Haliç'in görüntüsü bugün tabiat parklarını aratmadı. ÖRDEK SÜRÜLERİNİN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜSÜ Çalışmaların sürdüğü Haliç'te çekilen görüntülerde su yüzeyinde gezen ördekler dikkat çekti. HAYRAN BIRAKTI Havadan çekilen görüntülerde ördeklerin sürü halinde masmavi su üzerinde ilerlediği o anlar adeta kartpostallık görüntüler oluştururken saltanat kayığının da Haliç sularında ilerlediği görüntüler hayran bıraktı.