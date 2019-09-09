HDP önünde eylem yapan aile sayısı 7. günde 17’ye yükseldi

Oğlu Yakup Edizer'in dağda olduğu görüntüsünün yayınlandığını belirten anne Saliha Edizer, çocuğunu dağa HDP'nin yolladığını savundu. Anne Edizer, "9 Haziran 2015'te çocuğumu kandırıp gönderdiler. İstanbul'dan geldim, lise öğrencisiydi, evden çıkmayan bir çocuk birdenbire kandırılıp kayboldu. Arkadaşlarından biriyle konuştu, biri Kağıthane ilçesine gönderip, ben geliyorum demiş, o çocukta öğrenciydi. O çocuktan şüphelendim, Kağıthane'de HDP başkanlığımı var bilmiyorum, ben desteklemedim hiçbir zaman desteklemem de, çocuğumu istiyorum.