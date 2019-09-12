HDP önündeki eylemde 10'uncu gün! Aşiret liderlerinden ziyaret

"Bunların yanan bir ağaç kadar değeri yok mu? Bugün burada bulunmamızın sebebi buradaki annelerimizin acısını paylaşmaktır. Allah hiç bir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur.