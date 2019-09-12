HDP önündeki eylemde 10'uncu gün! Aşiret liderlerinden ziyaret

Gezi parkı, Kaz dağları, İzmir'deki orman yaangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirten şahıslara soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin ve ailelerin gözünde yanan bir ağaç kadar sizin yanınızda bir değeri yok mudur. Sizler neredesiniz. Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları hiç bir şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiç bir toplum muvaffak olamamıştır."