Her evde bulunuyor! Binbir zahmetle üretiliyor

Her evde bulunuyor ve üretim aşaması çok zahmetli... Temizlik malzemeleri, tarımsal üretimde önemli bir yer tutan gübrelerin hammadesi olan doğal element, dünyanın bazı bölgelerinde bulunuyor. Yer altından çıkarılan fosfat kayaları, sanayi başta olmak üzere birçok alanda kullanılacak şekilde, fosfora ve fosforik aside dönüştürülüyor. Reuters fotoğrafçıları çok zorlu süreçlerin ardından çıkarılabilen fosfatın üretim sürecini görüntüledi. İşte Tunus'ta fosfat çıkaran bir işletmeden Reuters kameralarına takılan kareler...