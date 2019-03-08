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bulunuyor! zahmetle üretiliyor

Giriş Tarihi: 08.03.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 08.03.2019 08:28
Her evde bulunuyor! Binbir zahmetle üretiliyor

bulunuyor ve üretim aşaması çok zahmetli...

Her evde bulunuyor! Binbir zahmetle üretiliyor

Temizlik malzemeleri, tarımsal üretimde önemli bir yer tutan gübrelerin hammadesi olan doğal element, dünyanın bazı bölgelerinde bulunuyor.

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Her evde bulunuyor! Binbir zahmetle üretiliyor

Yer altından çıkarılan fosfat kayaları, sanayi başta olmak üzere birçok alanda kullanılacak şekilde, fosfora ve fosforik aside dönüştürülüyor.

Her evde bulunuyor! Binbir zahmetle üretiliyor

Reuters fotoğrafçıları çok zorlu süreçlerin ardından çıkarılabilen fosfatın üretim sürecini görüntüledi. İşte Tunus'ta fosfat çıkaran bir işletmeden Reuters kameralarına takılan kareler...

Her evde bulunuyor! Binbir zahmetle üretiliyor
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Her evde bulunuyor! Binbir zahmetle üretiliyor
Her evde bulunuyor! Binbir zahmetle üretiliyor
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