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yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 ve ya

2. Dairesi, 2018 yılı Nisan dönemine ait çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 3 bin 784 ve nın terfisi yapıldı. 3 bin 784 hakim ve savcıyla ilgili terfi sonuçları HSK'nın internet sitesinde yayımlandı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, söz konusu terfilerin yapılacağını sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyurmuştu. Yılmaz, "Hakimler ve Savcılar kurulu 2. Dairesi 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlamıştır. 3784 hakim ve savcının terfi sonuçları kısa bir süre sonra sitemizde ilan edilecektir. Yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" paylaşımını yapmıştı.

Giriş Tarihi: 13.07.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 07:05
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yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 ve ya
HSK yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi
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yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 ve ya
HSK yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi
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yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 ve ya
HSK yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi
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  • 147
yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 ve ya
HSK yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi
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  • 147
yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 ve ya
HSK yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi
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yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 ve ya
HSK yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi
  • 7
  • 147
yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 ve ya
HSK yeni listeyi açıkladı... 3 bin 784 hakim ve savcıya terfi
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