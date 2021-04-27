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Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! 29 Nisan- 17 Mayıs tam kapanma kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:30

genelgesi yayınlandı! 29 Nisan- 17 Mayıs kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 'ndan kararı çıktı. Bu gelişmesinin ardından ise 29 Nisan -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak yasağın tüm detaylarını yayımladığı genelge ile kamuoyuna duyurulmuştu. "29 Nisan- 17 Mayıs tam kapanma kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?" sorularının yanıtı da bu kapsamda genelge ile verilmiş oldu. İşte tam kapanma sürecinden muaf olacak kişi ve kurumlar…

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! 29 Nisan- 17 Mayıs tam kapanma kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?

haberler… 'nca yayımlanan genelgede ile ilgili tüm detaylar vatandaşlara duyurulmuştu. Bilindiği üzere bazı kişi ve kurumlar bugüne kadar uygulanan kısıtlamalardan muaf tutuluyordu. Genelgede "29 Nisan- 17 Mayıs tam kapanma kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?" sorularına ait yanıt da verilmiş oldu. İşte tam kapanmadan muaf olan kişi ve kurumlara dair tüm detaylar…

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! 29 Nisan- 17 Mayıs tam kapanma kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

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İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! 29 Nisan- 17 Mayıs tam kapanma kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,


2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! 29 Nisan- 17 Mayıs tam kapanma kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! 29 Nisan- 17 Mayıs tam kapanma kimleri kapsıyor, sokağa çıkma yasağında kimler muaf olacak?

5. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

6. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

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