İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 17 günlük tam kapanma sürecine geçildiği bildirildi. Erdoğan, tam kapanma sürecindeki kısıtlamaların önemli olanlarını kamuoyuna duyurdu. Kısıtlamaların tamamı ise İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile paylaşılacak. Hâl böyle olunca, İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi hakkında merak edilenler...