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Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 21:16 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 21:18

genelgesi yayınlandı mı? genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nin 17 günlük sürecine girdiğini açıkladı. Bu noktada, genelgesi merak konusu oldu. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma sürecine dair detaylar netlik kazanacak. Marketlerin açılış kapanış saatlerinden saatlerine, seyahat yasağından açık olan işletmelere kadar birçok konu İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile paylaşılacak. Peki, yayınlandı mı, tam kapanma genelgesi ne zaman açıklanacak? Detaylar haberde.

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

kararının ardından genelgesi merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 17 günlük tam kapanma sürecine geçildiği bildirildi. Erdoğan, tam kapanma sürecindeki kısıtlamaların önemli olanlarını kamuoyuna duyurdu. Kısıtlamaların tamamı ise İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile paylaşılacak. Hâl böyle olunca, İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, tam kapanma genelgesi hakkında merak edilenler...

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KONULU GENELGESİ YAYINLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük kapanma ile ilgili bir genelge henüz yayımlamadı. Ancak, kabine kararları ışığında tam kapanma detayları şöyle;

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İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe gününden itibaren 17 günlük tam kapanmanın başlayacağını açıkladı. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

"Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor.

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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