İdlib'de insani kriz devam ediyor. Rejimin saldırıları sonrasında bölgede on binlerce kişi göç hareketleri başlatabilir. Kriter Dergisi yazarı Mehmet Çağatay Güler, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve Rusya'nın İdlib'de izlediği taktiğe ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. "İdlib'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet" başlıklı yazıda Güler şu ifadeleri kullandı: Rusya'nın Grozni tecrübelerini Suriye sahasına aktardığı son örnek İdlib'dir. Grozni ve Halep örneklerinde olduğu gibi İdlib'de de yapılmak istenen bölgede rejime dolayısıyla Rusya'ya muhalif olan aktörleri etkisiz hale getirmek ve yönetilebilecek bir bölge oluşturmaktır.

İşte Güler'in analizi: