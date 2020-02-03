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'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet

'de insani kriz devam ediyor. Rejimin saldırıları sonrasında bölgede on binlerce kişi göç hareketleri başlatabilir. Kriter Dergisi yazarı Mehmet Çağatay Güler, bölgede yaşanan son gelişmeleri ve 'nın İdlib'de izlediği taktiğe ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. "İdlib'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet" başlıklı yazıda Güler şu ifadeleri kullandı: Rusya'nın Grozni tecrübelerini Suriye sahasına aktardığı son örnek İdlib'dir. Grozni ve Halep örneklerinde olduğu gibi İdlib'de de yapılmak istenen bölgede rejime dolayısıyla Rusya'ya muhalif olan aktörleri etkisiz hale getirmek ve yönetilebilecek bir bölge oluşturmaktır.

İşte Güler'in analizi:

Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:57
İdlib'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet

Grozni modeli, 1994 ve 1999'da Federasyonu'nun Kuzey Kafkasya bölgesinde yer alan Çeçenistan ile girdiği iki savaşta izlediği kuşatma, yok etme ve yönetme sistemine dayanmaktadır.

İdlib'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet

Aslında bu model Nazi Almanya'sının İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler'e uyguladığı "Yıldırım Savaşı" ya da bilinen adıyla "Blitzkrieg" taktiğinden yola çıkılarak oluşturulmuştur.

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İdlib'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet

Düşman satıhlarını ani ve hızlı saldırılarla kırmaya, vurulan bölgenin tamamıyla yok edilmesine ve gerektiğinde karşı koyan güçlerin kuşatma vasıtasıyla teslim olmaya zorlanmasına dayanan bu yöntem, 'nın özellikle gerilla taktiğine karşı benimsediği savaş stratejileri arasına girmiştir.

İdlib'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet

12 YIL SÜREN SAVAŞ

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu kendisine bağlı 15 devletin bağımsızlıklarını ilan etmesi, Çeçenistan için de bir örnek teşkil etmiştir. 1994'te Cevher Dudayev başkanlığında Çeçenistan'ın bağımsızlık arayışlarına başlaması, Moskova'nın kendisine muzahir bir muhalefet oluşturup askeri de dahil olmak üzere muhtelif veçhelerde söz konusu muhalif aktörleri desteklemesi, Rus-Çeçen çatışmasının fitilini ateşlemiştir.

İdlib'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet

Moskova ve Grozni arasında başlayan bu çatışma 3 yıllık ateşkes süreci dışında yaklaşık 12 yıl sürmüş ve büyük yıkımları da beraberinde getirmiştir.

İdlib'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet

İlk olarak iki yıl süren Birinci Çeçen Savaşı'na baktığımızda Boris Yeltsin yönetimindeki 'nın, Dudayev'in Çeçenistan'ına karşı nicelik olarak büyük bir üstünlüğe haiz olmasına rağmen aynı ölçüde sonuç alamadığını görmekteyiz.

İdlib'de Grozni Modeli: Kuşat, Yok Et ve Yönet

YAPILAN ANİ BASKINLARDA...

Çeçenistan'ın başkenti Grozni odaklı çatışmalarda , gerilla savaşı karşısında tecrübesiz kalmış ve düzenlenen ani baskınlarda hazırlıksız yakalanmıştır. 1996'da gelen ateşkes sonrasında iki yıllık bilançoya baktığımızda on binlerce insanın hayatını kaybettiğini, 500 bine yakın insanın yerinden edildiğini ve başta Grozni olmak üzere birçok şehrin büyük hasarlar aldığını görmekteyiz.

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