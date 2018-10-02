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bölünen otomobilden sağ çıktılar

Giriş Tarihi: 02.10.2018 08:44 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 08:51
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bölünen otomobilden sağ çıktılar
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

'da aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin karıştığı da, araçlardan biri bölündü.Kazada 3 kişi yaralandı.

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bölünen otomobilden sağ çıktılar
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

İnönü Caddesi Öğretmenevi önünde meydana gelen da,M.A.K. idaresindeki otomobil ile aynı istikamete ilerleyen N.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.Çarpışmanın şiddeti ile iki araçta yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi.

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bölünen otomobilden sağ çıktılar
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

M.A.K.'nın kullandığı otomobilin bölündüğü da M.A.K. ile N.A.,H.Ç. hafif şekilde yaralandı.

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bölünen otomobilden sağ çıktılar
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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bölünen otomobilden sağ çıktılar
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken,hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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bölünen otomobilden sağ çıktılar
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

yla ilgi inceleme başlatıldı.

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bölünen otomobilden sağ çıktılar
İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
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