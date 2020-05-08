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İlk yurt içi yük treni 'dan geçti

Giriş Tarihi: 08.05.2020 23:45 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 23:46
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'dan geçiş yapacak olan ilk yurtiçi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı.

İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti

Gaziantep ve Adana'dan yüklenerek yola çıkan ilk yurtiçi yük treni 'dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı. Drone ile havadan görüntülenen trende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolculuk yaptı.

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İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti

Gaziantep ve Adana'dan yüklenerek yola çıkan ilk yurtiçi yük treni 'dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, trende yolculuk yaptı.

İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti

Asya ve Avrupa'yı boğazın altından kesintisiz demiryolu ile bağlayan 'dan geçen yük treni drone ile havadan görüntülendi.

İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
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İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
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