İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti

Gaziantep ve Adana'dan yüklenerek yola çıkan ilk yurtiçi yük treni Marmaray'dan geçerek Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptı. Drone ile havadan görüntülenen trende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolculuk yaptı.



