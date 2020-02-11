Son dakika! İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi
Son dakika! İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi
Sınırdan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi. İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.
Giriş Tarihi: 11.02.2020
12:30
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
12:39
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