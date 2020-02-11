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  • Son dakika! İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

Son dakika! İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

Sınırdan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! 'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi. İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırındaki birliklere hareket etti.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 12:39
Son dakika! İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi
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İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

sınırında askeri hareketlilik devam ediyor. Türk tankları ve askeri araçlar sınıra doğru sevk ediliyor.

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İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi.

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında sınırındaki birliklere hareket etti.

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

İskenderun'a getirilen askeri araçlar sınıra sevk edildi

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