İŞKUR binlerce personel-memur-işçi alımı yapacak! 2019 yılı İŞKUR iş ilanları.

İŞKUR 2019 yılı için 41.658 kişilik memur, personel ve işçi alımları iş ilanını kendi sitesinden yayınladı. İŞKUR hangi kadrolara kaç kişi alacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı.