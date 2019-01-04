İŞKUR binlerce personel-memur-işçi alımı yapacak! 2019 yılı İŞKUR iş ilanları
İŞKUR binlerce personel-memur-işçi alımı yapacak! 2019 yılı İŞKUR iş ilanları
Her yıl binlerce kişiye iş imkanı sağlayan İŞKUR, 2019 yılı itibariyle binlerce memur, personel ve işçi alımı yapacak. Vatandaşlar İŞKUR üzerinden yapılan iş ilanlarını merakla takip ediyor. İŞKUR iş ilanları, İŞKUR memur ve personel alımlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İŞKUR kendi sitesi üzerinden 41.658 kişilik iş ilanını duyurdu. Binlerce kişiye yeni iş kapısı olacak iş ilanlarını sınıf sınıf, bölüm bölüm sizler için hazırladık. İŞKUR hangi kadrolara kaç memur alacak? İşte merakla beklenen İŞKUR iş ilanının detayları...
Giriş Tarihi: 04.01.2019 21:41 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 21:44