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Haberler Galeri İsrail'den çarpıcı itiraf! Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma Türk donanması! İşte donanmaların dünya sıralaması
Giriş Tarihi: 17.04.2021 23:27 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 23:39

'den çarpıcı itiraf! 'deki en güçlü donanma ! İşte donanmaların dünya sıralaması

Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021'de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda , çehresini ve gücünü değiştirdi. Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerindeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, 'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi. İşte donanmaların dünya genelinde sıralamaları

İsrail'den çarpıcı itiraf! Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma Türk donanması! İşte donanmaların dünya sıralaması

"Türkiye'nin artan deniz gücünün, için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı" hipotezinin de tartışıldığı araştırmada, Tel Aviv yönetiminin, "bu muhtemel tehdidi" ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı.

Araştırmada, "Ankara'nın filosunu birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendireceği, Türk Deniz Kuvvetlerinin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye'ye büyük bir üstünlük kazandıracağı" kaydedildi.

Türk donanmasının vurucu gücüne ve müdahale kabiliyetine de işaret edilen araştırmada, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Karadeniz ve 'de Türkiye'ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.

İsrail'den çarpıcı itiraf! Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma Türk donanması! İşte donanmaların dünya sıralaması

İşte donanmaların dünya sıralaması...

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İsrail'den çarpıcı itiraf! Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma Türk donanması! İşte donanmaların dünya sıralaması

97- İrlanda

96- Gürcistan

95- Gabon

İsrail'den çarpıcı itiraf! Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma Türk donanması! İşte donanmaların dünya sıralaması

94- Fildişi Sahili

93- Sierra Leone

92- Yeni Zelanda

İsrail'den çarpıcı itiraf! Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma Türk donanması! İşte donanmaların dünya sıralaması

91- Küba

90- Litvanya

89- Kazakistan

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