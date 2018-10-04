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için önemli gençlik araştırması!

'da yaşayan gençleri yakından ilgilendiren önemli bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmadan çok önemli sonuçlar elde edildi. İşte o araştırmadan dikkat çeken sonuçlar...

Giriş Tarihi: 04.10.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 17:58
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için önemli gençlik araştırması!
İstanbul için önemli gençlik araştırması!

'da gençleri ilgilendiren çok önemli bir anket çalışması yapıldı.

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için önemli gençlik araştırması!
İstanbul için önemli gençlik araştırması!

Sultangazi Belediyesi ve Argetus'un ortak çalışması ile yapılan ankette gençlere sosyal medya kullanımlarından, siyasete karşı ilgilerine kadar birçok konuda önemli sorular yöneltildi.

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için önemli gençlik araştırması!
İstanbul için önemli gençlik araştırması!

Gençlerin bu sorulara verdikleri cevaplardan oldukça şaşırtan sonuçlar geldi.

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için önemli gençlik araştırması!
İstanbul için önemli gençlik araştırması!

İşte Üniversitesi'nden Doç.Dr. Yunus Kaya ve Argetus Araştırma Direktörü Mehmet Aslan tarafından hazırlanan anketten önemli detaylar:

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için önemli gençlik araştırması!
İstanbul için önemli gençlik araştırması!
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için önemli gençlik araştırması!
İstanbul için önemli gençlik araştırması!
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için önemli gençlik araştırması!
İstanbul için önemli gençlik araştırması!
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