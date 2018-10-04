İstanbul için önemli gençlik araştırması!

İstanbul'da yaşayan gençleri yakından ilgilendiren önemli bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmadan çok önemli sonuçlar elde edildi. İşte o araştırmadan dikkat çeken sonuçlar... İstanbul'da gençleri ilgilendiren çok önemli bir anket çalışması yapıldı. Sultangazi Belediyesi ve Argetus'un ortak çalışması ile yapılan ankette gençlere sosyal medya kullanımlarından, siyasete karşı ilgilerine kadar birçok konuda önemli sorular yöneltildi. Gençlerin bu sorulara verdikleri cevaplardan oldukça şaşırtan sonuçlar geldi. İşte İstanbul Üniversitesi'nden Doç.Dr. Yunus Kaya ve Argetus Araştırma Direktörü Mehmet Aslan tarafından hazırlanan anketten önemli detaylar: