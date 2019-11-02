İstanbul'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

Fransa bandıralı lüks kruvaziyer 'Le Bougainville' İstanbul'a demir attı. Türkiye'de kruvaziyer turizmi giderek artıyor. Fransa bandıralı 'Le Bougainville' isimli gemi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na dün sabah saatlerinde demir attı. 130 metre boyundaki gemi, 185 yolcu ve 124 mürettebat bulunuyor. Yolcular için birçok detayın düşünüldüğü gemide spor salonu, sauna, kuaför, mağaza hatta fotoğraf galerisi yer alıyor. Zeyport Liman İşletmeleri Liman Müdürü Şahin Aktan, Le Bouganinville kruvaziyer gemisini limanda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Aktan, 'Le Bougainville gemisi Güney Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'de Kuşadası ve Dikili'ye uğruyor. Bugün de Zeyport Limanımıza geldi' dedi. 'BALİNALARIN SESLERİ DUYULABİLİYOR'