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'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

bandıralı lüks kruvaziyer 'Le Bougainville' 'a demir attı. 'de kruvaziyer turizmi giderek artıyor.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 02.11.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 11:27
İstanbul'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

bandıralı 'Le Bougainville' isimli gemi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na dün sabah saatlerinde demir attı.

İstanbul'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

130 metre boyundaki gemi, 185 yolcu ve 124 mürettebat bulunuyor.

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İstanbul'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

Yolcular için birçok detayın düşünüldüğü gemide spor salonu, sauna, kuaför, mağaza hatta fotoğraf galerisi yer alıyor.

İstanbul'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

Zeyport Liman İşletmeleri Liman Müdürü Şahin Aktan, Le Bouganinville kruvaziyer gemisini limanda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İstanbul'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

Aktan, "Le Bougainville gemisi Güney , İtalya, Yunanistan ve 'de Kuşadası ve Dikili'ye uğruyor.

İstanbul'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

Bugün de Zeyport Limanımıza geldi" dedi.

İstanbul'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

"BALİNALARIN SESLERİ DUYULABİLİYOR"

Geminin en özel bölümlerinden biri olan 'Blue Eyes' odasını anlatan Aktan, "Su altı seviyesinin altında 'karina' diye nitelendirdiğimiz bölgede yaklaşık 15 kat kalınlığında cam bölmeler oluşturulmuş.

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