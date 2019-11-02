İstanbul'a geldi! Bu odanın özelliği şaşırttı

"BALİNALARIN SESLERİ DUYULABİLİYOR"



Geminin en özel bölümlerinden biri olan 'Blue Eyes' odasını anlatan Aktan, "Su altı seviyesinin altında 'karina' diye nitelendirdiğimiz bölgede yaklaşık 15 kat kalınlığında cam bölmeler oluşturulmuş.