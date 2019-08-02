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İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılar devam ederken 'ün arkeolojisi ve tarihi yeniden gün ışığına çıktı. Ortaya çıkan kalıntılar arasından çıkanlar sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 13:51
İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

'de Haydarpaşa Garı'nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutuyor.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar ile yaklaşık 6 bine yakın sikke bulundu.

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İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Devam eden kazı çalışmaları hakkında DHA'ya bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, " hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Bu yaptığımız işle gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı diyebiliriz" dedi.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Tarihi Haydarpaşa Garı ve çevresinde Marmaray çalışmaları sırasında rastlanan tarihi kalıntılarüzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından başlatılan arkeolojik kazılarda 1 yıl geride kaldı.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

2018 Mayıs ayında başlatılan çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından devam ettiriliyor.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim ağa bölgeleri olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında ortaya çıkan buluntular, 'Körler Ülkesi' olarak adlandırılan Khalkedon () antik şehrine ait önemli ipuçları verdi.

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