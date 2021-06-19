Giriş Tarihi: 19.06.2021
11:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
11:54
İstanbul'da can pazarı: Çığlıkları duyunca harekete geçti...
Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5'inci katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkondan aşağıya atlamak istedi. Yaralı kişi, çevredekilerin seslenmesi sonrası atlamadı. Mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Sokakta esnaf olan Doğan Başçı, "Yukarıdan bağırma sesleri duydum. Baktığımda, alevleri gördüm. Hemen video kaydı aldım. Çığlıkları duyunca 110'u aradım." dedi.
İstanbul Fatih'te 6 katlı bir binanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangında üç kişi mahsur kaldı. Paniğe kapılarak balkondan aşağı atlamak isteyen yabancı uyruklu kişilerin yardımına itfaiye ekipleri yetiştirdi. Merdiven aracıyla balkonda mahsur kalanları kurtaran ekipler olası faciaya son anda engel olurken, daireden yükselen alevler ise kontrol altına alındı.
Yangın, Fatih ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi Abdullatif Paşa Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı bir binanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bu esnada dairede bulunan ve yabancı uyruklu olduğu öğenilen üç kişi alevlerden korunmak için soluğu balkonda aldı. Dumanları farkeden vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu esnada balkonda mahsur kalan ve paniğe kapılarak korkuluklara çıkıp atlamaya hazırlanan bir kişinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı
Olay yerine gelen ekipler merdiven aracıyla balkonda mahsur kalan üç kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Daireden yükselen alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Duman etkilendiği öğrenilen üç kişinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle binanın yan tarafındaki bir otelde kalan müşteriler de güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı.
"ÇIĞLIKLARI DUYDUM" Sokakta esnaf olan Doğan Başçı, "Yukarıdan bağırma sesleri duydum. Baktığımda, alevleri gördüm. Hemen video kaydı aldım. Çığlıkları duyunca 110'u aradım. Hemen geldiler. Bir tanesi kurtarıldı, bir kişiyi de hastaneye kaldırdılar. İnşallah, durumları iyidir. İçeriden 2-3 kişinin sesi geliyordu" dedi.