İstanbul'da can pazarı: Çığlıkları duyunca harekete geçti...

Bu esnada dairede bulunan ve yabancı uyruklu olduğu öğenilen üç kişi alevlerden korunmak için soluğu balkonda aldı. Dumanları farkeden vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu esnada balkonda mahsur kalan ve paniğe kapılarak korkuluklara çıkıp atlamaya hazırlanan bir kişinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar kamerada! Balkonda can pazarı