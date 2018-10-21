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'da feci ! Bariyerlerde asılı kaldı...

Giriş Tarihi: 21.10.2018 07:39 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 07:41
İstanbul'da feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı...

'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda lastiği patlayan TIR çarptığı bariyerlerde asılı kaldı, feci da 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı...

, saat 22.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Ankara istikametinde meydana geldi.

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İstanbul'da feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı...

Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakasından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerleyen Necati Karagöz (45) yönetimindeki tabak ve bardak yüklü 05 LAP 220 plakalı tır, lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İstanbul'da feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı...

Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı bariyerlerin üzerinde asılı kalırken, sürücü Necati Karagöz ve yanında bulunan arkadaşı Osman Köse sıkışarak feci şekilde can verdi. yı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İstanbul'da feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı...

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücü Necati Karagöz ve Osman Köse'nin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İstanbul'da feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı...

Yapılan incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

İstanbul'da feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı...

sonrasında olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

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