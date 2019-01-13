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'da hareketli saatler! Yaralılar var...

Giriş Tarihi: 13.01.2019 07:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 07:23
İstanbul'da hareketli saatler! Yaralılar var...

'da hareketli saatler...

İstanbul'da hareketli saatler! Yaralılar var...

Alınan bilgiye göre, 34 TBH 76 plakalı taksinin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gaziosmanpaşa'daki polis kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

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İstanbul'da hareketli saatler! Yaralılar var...

Polis ekipleri ile taksi şoförü arasında yaşanan kovalamaca sırasında Fatih ilçesi Topkapı alt geçidinde trafik kazası meydana geldi.

İstanbul'da hareketli saatler! Yaralılar var...

Kazada bir polis aracı devrilirken araçta bulunan 2 polis hafif yaralandı.

İstanbul'da hareketli saatler! Yaralılar var...

Yaralı polisler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da hareketli saatler! Yaralılar var...

Kazaya karışan takside ve diğer bir polis aracında da hasar meydana geldi.

İstanbul'da hareketli saatler! Yaralılar var...

Olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen ve taksi içinde bulunan bir kişi gözaltına alınırken taksi şoförünün olay yerinden yaya kaçtığı öğrenildi.

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