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Son dakika haberi: 'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

Alınan tedbirlerin ardından geçilen kontrollü normalleşme sürecinde 'daki vaka yoğunlukları HES uygulamasıyla ilçe ilçe göründü.

Giriş Tarihi: 21.03.2021 22:08 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 22:50
İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

Koronavirüs pandemsinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken, alınan tedbirler de esnetildi.

Risk haritasına göre çok yüksek risk taşıyan 'da da vaka sayılarında artış tespit edildi.

Koronavirüs vaka yoğunluğunun tespit edilebilmesi için vatandaşların kullandığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında hangi ilçelerin hangi renk olduğu yer alıyor.

ŞİLE VE SARIYER'DE VAKA SAYILARI DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR

İstanbul'daki ilçelerin de tek tek yer aldığı HES uygulamasında Esenyurt, Şişli gibi ilçelerde yoğunluk görülürken, Şile, Sarıyer gibi bölgelerde vaka sayılarının daha az olduğu yer aldı.

İLÇELERİN VAKA ORANINA GÖRE HES'TEKİ RENGİ

HES uygulamasında ilçelerin vaka yoğunluklarına göre renkleri şu şekilde:

İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

ADALAR

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İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

ARNAVUTKÖY

İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

ATAŞEHİR

İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

İstanbul'da ilçelere göre vaka yoğunluğu

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