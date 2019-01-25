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'da polisi alarma geçiren şüpheli yangınlar!

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Giriş Tarihi: 25.01.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 08:19
İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheli yangınlar!

Bahçelievler'de bulunan bir spor salonunda gece saatlerinde çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kundaklama üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheli yangınlar!

Bahçelievler'de bir gecede peş peşe yaşanan olayları tedirginlik oluşturdu.

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İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheli yangınlar!

İlk olarak Efe Sokak'ta bir Midibüs alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri araca müdahale ederken gelen ihbar sonrası birkaç sokak ötede spor salonunda çıktı.

İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheli yangınlar!

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheli yangınlar!

Edinilen bilgiye göre, Ferit Selimpaşa Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheli yangınlar!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheli yangınlar!

itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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