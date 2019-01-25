İstanbul'da polisi alarma geçiren şüpheli yangınlar!

Bahçelievler'de bulunan bir spor salonunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kundaklama üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bahçelievler'de bir gecede peş peşe yaşanan yangın olayları tedirginlik oluşturdu. İlk olarak Efe Sokak'ta bir Midibüs alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri araca müdahale ederken gelen ihbar sonrası birkaç sokak ötede spor salonunda yangın çıktı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit Selimpaşa Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.