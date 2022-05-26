İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda ilginç sözler: Cezaevine girse de kurtulsak!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sabah saatlerinde kent genelinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ettiği belirtilen gruplara onlarca adreste operasyon yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde toplanan ekipler operasyon saatinin gelmesiyle harekete geçti. Özel harekat timlerinin desteğiyle onlarca adrese baskın yapıldı.