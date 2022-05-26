Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:14
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
08:13
İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda ilginç sözler: Cezaevine girse de kurtulsak!
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde faaliyet gösteren yasadışı suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ederek silah kaçakçılığı yaptığı belirtilen gruba sabah saatlerinde operasyon yaptı. Operasyonda 74 şüpheli hakkında yakalama kararının verildiği öğrenildi. Fatih'te silah temin eden örgüt üyesinin evine yapılan baskında, oğlunun arandığını öğrenen kadın, 'Yine ne yaptı, cezaevine girse de kurtulsak' diyerek yakındı.