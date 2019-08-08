İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var... Büyükçekmece Tepecik mevkiinde yolcuları taşıyan havaist otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan bir yolcu hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı! Kaza, saat 06.30 sıralarında Tepecik mevkii Çatalca Yolu üzeri Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddialara göre İstanbul Havalimanı'ndan Büyükçekmece'ye yolcu götüren Havalimanı otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kontrolden çıkan otobüs, önce yol kenarında bulunan sebze ve meyve satan satıcılara daha sonra bir elektrik direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.