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  • İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

Havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında meyve satan stantlara çarpıp devrildi. olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 10:22
İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

Büyükçekmece Tepecik mevkiinde yolcuları taşıyan havaist otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaptı.

İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

Kazada otobüste bulunan bir yolcu hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı!

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İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

, saat 06.30 sıralarında Tepecik mevkii Çatalca Yolu üzeri Büyükçekmece istikametinde meydana geldi.

İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

İddialara göre Havalimanı'ndan Büyükçekmece'ye yolcu götüren Havalimanı otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaptı.

İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

Kontrolden çıkan otobüs, önce yol kenarında bulunan sebze ve meyve satan satıcılara daha sonra bir elektrik direğine çarptı.

İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

Kazada otobüste bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişide yaralandı.

İstanbul'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var...

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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