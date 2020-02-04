İstanbulluların metrobüs isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbulluların metrobüs çilesi son dönemde gitgide büyüyor. Metrobüs seferlerinin azaldığı ve sefer düzeninin bozulduğu konusunda şikayetlerde bulunan vatandaşlar sosyal medyada tepkisini dile getiriyor. Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminin yankıları sürerken Erzurum'da kayak yapmaya gittiği için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. İmamoğlu, şimdi de İstanbul'da ulaşım sorununu çözme vaadiyle gelip metrobüsün çileye dönüşmesine neden olmakla suçlanıyor. Metrobüse binmekte zorlanan ya da geç gelen metrobüslerde nefes almakta zorlanan vatandaşlar bu sorunu Twitter gündeminin zirvesine taşıdı.