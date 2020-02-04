Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • İstanbulluların metrobüs isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbulluların isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbulluların çilesi son dönemde gitgide büyüyor. Metrobüs seferlerinin azaldığı ve sefer düzeninin bozulduğu konusunda şikayetlerde bulunan vatandaşlar sosyal medyada tepkisini dile getiriyor. , Elazığ depreminin yankıları sürerken Erzurum'da kayak yapmaya gittiği için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. İmamoğlu, şimdi de İstanbul'da ulaşım sorununu çözme vaadiyle gelip metrobüsün çileye dönüşmesine neden olmakla suçlanıyor. Metrobüse binmekte zorlanan ya da geç gelen metrobüslerde nefes almakta zorlanan vatandaşlar bu sorunu Twitter gündeminin zirvesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 12:08
İstanbulluların metrobüs isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbulluların çilesi bir türlü bitmiyor.

İstanbulluların metrobüs isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Son dönemde adeta kangrene dönen sorun karşısında vatandaşlar adeta çaresiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbulluların metrobüs isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Özellikle işe gidiş ve mesai bitiş saatlerinde sefer sayılarının yetersizliği büyük bir soruna dönüşmüş durumda.

İstanbulluların metrobüs isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bu durum karşısında kimi İstanbulluların çaresi ise sosyal medyadan tepkisini göstermek oldu.

İstanbulluların metrobüs isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bu tepkiler o kadar arttı ki Twitter'da gündemin zirvesine yerleşti.

İstanbulluların metrobüs isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İşte İstanbulluların isyanı tweetlerinden bazıları!

İstanbulluların metrobüs isyanı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN