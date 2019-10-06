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'u hiç böyle görmediniz!

Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman'ın 'un simgelerini konu alan hayal dünyasını zorlayan tasarımları beğeni toplarken, adeta masal dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 12:48
İstanbul'u hiç böyle görmediniz!

Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman'ın 'un simgelerini konu alan hayal dünyasını zorlayan tasarımları beğeni toplarken, adeta masal dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

Fotoğrafta Yaman'ın Ayasofya tasarımı görülüyor.

İstanbul'u hiç böyle görmediniz!

Özel bir firmada çalışan grafik tasarımcısı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan 'u ve simgesel yapıları konu alan gerçeküstü (sürrealite) tasarımlarıyla göz dolduruyor. Kentin eşsiz manzaraları ile hayal gücünü birleştiren Yaman, dijital manipülasyon tekniğiyle tasvir ettiği tasarımlarla beğeni topluyor.

Fotoğrafta Yaman'ın bir leykek ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tasarımı görülüyor.

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İstanbul'u hiç böyle görmediniz!

Grafiker Yaman, işten artakalan zamanlarda hobi amaçlı yaptığı çalışmalarla adeta masal dünyasından görseller sunarken, tarihi eserler ve bölgelere karşı da farkındalık oluşturuyor. Yaman, tasarımlarında çoğunlukla hayvan figürlerini kullanırken, kimi zaman tarihe yön veren şahsiyetlerin silüetlerine yer veriyor.

Kurumsal bir firmada web tasarımcı olarak çalışan Yasin Yaman, kısa sürede tanınırlığını artıran hobisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süleymaniye Mahallesi'nde dünyaya geldiğini, tarihi bölgede arkadaşlarıyla güzel bir çocukluk dönemi geçirdiğini belirten 35 yaşındaki tasarımcı Yaman, çocukken futbolcu olmak istediğini, lisede sosyoloji öğretmenin önerisi üzerine tasarıma merak saldığını anlattı.

İstanbul'u hiç böyle görmediniz!

Lisede okul sıralarını çizerken yeteneğinin keşfedildiğini dile getiren Yaman, "Hocalar sıraların çizilmesini istemiyor doğal olarak, kimse devlet malının çizilmesini istemez ama bir tane hocam bu konuda bana destek oldu. Beni yönlendirdi, 'senin böyle bir yeteneğin var, bunun okuluna git' dedi." diye konuştu.

Bilgisayarların yaygınlaşmasıyla hevesle tasarım çalışmalarına yöneldiğini anlatan Yaman, photoshop programının da piyasaya sürülmesiyle şevkinin arttığını söyledi. Yaman, "O dönemlerde photoshop falan çok duymaya başladım. Öyle kurcalaya kurcalaya gördüm, hoşuma gitti. Bunun benlik olduğunu anladım. 'Ben bunu yapabilirim' dedim. Sevdiğim de bir işti, bunun peşinden koştum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaman bir çalışmasında Mimar Sinan'ın silüetine yer verdi.

İstanbul'u hiç böyle görmediniz!

İstediğini üniversiteyi kazanamadığını, istediği tasarım akademisine yazılabilmek için aralarında otobüs temizleyiciliği de bulunan bazı işlerde çalıştığını, kazandığı parayla akademiye kaydolduğunu anlattı.

Kursta iyi bir eğitim aldığına inandığını kaydeden Yaman, "Kursta başarı sağlayan kursiyerlere imkanlar doğrultusunda iş bulunuyordu. Beni de bir yere yerleştirdiler. Böylelikle (web tasarım işine) başladım. Bu işi seve seve yapıyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 12 yıldır çalıştığı şirketlere tam zamanlı web tasarım hizmeti verdiğini aktaran Yaman, gerçeküstü tasarımları hobi amaçlı işten artakalan zamanlarda yaptığının altını çizdi.

Fotoğrafta Yaman'ın Kızkulesi tasarımı görülüyor.

İstanbul'u hiç böyle görmediniz!

Halihazırda bir mesleki kariyerinin bulunduğuna dikkati çeken Yaman, hobi olarak başladığı işin de kariyer odaklı olmaya başladığına değindi.

Yaman, çalışmalarında çoğunlukla hayvan figürlerini kullanmasını şöyle özetledi:
"Hayvanları ve 'u seviyorum. Özellikle büyük hayvanları, vahşi hayvanları çok seviyorum. Onları İstanbul'la birleştiriyorum. Bu benim için bir zevk. Hobi olarak başladığım için istediğim gibi rahat rahat çalışıyorum. Böyle başladım, böyle devam ediyor."

Fotoğrafta Yaman'ın Galatata Kulesi tasarımı görülüyor.

İstanbul'u hiç böyle görmediniz!

İstanbul'u ve Tarihi Yarımada'yı çok sevdiğini, yaklaşık 10 yıldır her fırsatta kenti bisikletle gezdiğini anlatan Yaman, şöyle konuştu:

"Tarihi Yarımada'yı seviyorum ve 'u çok geziyorum. İstanbul'un hor görüldüğünü, tarihi eserlerine, tarihine, doğasına kıymet verilmediğini görüyorum. Bu beni üzüyor, bunun için de böyle bir şey oluşturarak insanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunu da biraz başardım gibi. Mesela Ayasofya fotoğrafı gördüğü zaman çok dikkatini çekmez, onu çok görüyordur zaten. Ama Ayasoyfa'yı o şekilde (sürrealist) onun aklında kalacağını, yer edineceğini düşündüm. Açıkçası bu tuttu gibi. Sadece Ayasoyfa için değil, birçok yer için. Süleymaniye, Sultanahmet Camisi için böyle, İstanbul'un birçok yerindeki çeşmeler için böyle. Çeşmeleri maalesef çok hor kullanıyorlar. Çoğu tarihi çeşmeden su akmıyor. Sanat eseri çeşmeler, bizim atalarımız yapmış, çok değerli çeşmeler ama su akmıyor. Yanlarında çöpler var. Bu biraz beni üzdüğü için böyle şeylere girdim ve biraz insanların bunların farkına yavaş yavaş bu şekilde vardıklarını düşünüyorum."

Fotoğrafta Yaman'ın bir zürafa ile Sultanahmet Camii tasarımı görülüyor.

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