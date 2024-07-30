Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
11:50
İşte 10 soruda başıboş köpekler düzenlemesi! Hayvan sahiplerinin bunu yapması zorunlu...
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Meclis'te kabul edilen yasayla sahipsiz köpekler, belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. İşte 10 soruda 'başıboş köpekler' düzenlemesi!