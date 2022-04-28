İşte ’Gezi’ gerçeği! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Yedi sanığa ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verildi. Gezi Kalkışması Davası'nın kararı açıklandıktan sonra bazı kesimler Gezi'de hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüs olmadığını ve yapılanların 'özgürlükçü eylemler' olduğunu iddia etti.