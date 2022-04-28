Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:48
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
12:40
İşte 'Gezi' gerçeği! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor
Gezi Kalkışması Davası'nda yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karar sonrası Osman Kavala'yı Türkiye'nin Soros'u olarak tanımladı. Bazı kesimler ise Gezi Kalkışması'nı masumlaştırmaya çalıştı ama arşivler Gezi'nin terör kalkışması olduğuna dair görsellerle dolu. Taksim'de ters çevrilen polis araçları, yakılan belediye otobüsleri ve AKM'ye asılan terör afişleri arşivlerde yer bulmaya devam ediyor. İşte Gezi sürecinde yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren fotoğraflar…