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İşte gün gün SABAH manşetleri! 2019 yılında gündem belirleyen manşetler

İşte gün gün SABAH manşetleri! 2019 yılında gündem belirleyen manşetler

2019 yılının bitmesine ve 2020 yılına girmemize sayılı saatler kaldı. Türkiye ve dünya gündemi 2019 yılında da yine fazlasıyla yoğun bir seneyi geride bıraktı. Türkiye özelinde kritik sınır ötesi harekat ve operasyonlar, dünya liderleriyle önemli görüşmeler, yerel seçimler, İstanbul Havalimanının hizmete açılması, kimi şehirlerimizde doğal afetler gibi çeşitli olaylar gündemimizi meşgul etti. Yılın sonuna doğru ise Haluk Bilginer'in Emmy ödülü ve elbette Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin tanıtımının yapılmasıyla 2020'ye yeni bir heyecanla merhaba diyoruz. Türkiye 2019'da da dünya ve ülke gündemini siyasetten ekonomiye, magazinden spora SABAH'tan takip etti. Her gün manşetleriyle gündemi belirleyen SABAH'ın 1 Ocak 2019'tan itibaren gün gün manşetlerine göz atmaya ne dersiniz?