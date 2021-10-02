İşte kolon canavarı Sülün Mehmet: Bina sakinlerine dehşeti yaşatmıştı

HASARLI KOLONLAR SIVAYLA KAPATILDI

Apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Binanın kolonlarını kırdı, kırdığı kolonların üç tanesi çok hasarlı durumda. Belediyeden izin alıp bunları sıvayla kapattırdık ancak yeterli değil taşıyıcı demir ile binanın güçlendirmesi yapılacak, bize de bunun için büyük bir maddi külfet çıktı. Bu şahıs bir daha buraya gelebilir, biz korkuyoruz artık ve gece gündüz nöbet tutuyoruz, sabaha kadar uyuyamıyoruz. Huzurumuz kalmadı. Bu şahıs açık şekilde bizim canımıza kast etti" dedi.