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Haberler Galeri İşte kolon canavarı Sülün Mehmet: Bina sakinlerine dehşeti yaşatmıştı
Giriş Tarihi: 02.10.2021 07:08 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 07:09

İşte kolon canavarı Sülün Mehmet: Bina sakinlerine dehşeti yaşatmıştı

Sultangazi'de bir binanın kolonlarını parçalamaya çalışırken yakalanan Sülün Mehmet'in fotoğraflarına SABAH ulaştı. Daha önce yine binanın zemin katındaki duvarları kırmaya çalışan Demirkıran elinde balyoz ile fotoğraflandı.

KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN
İşte kolon canavarı Sülün Mehmet: Bina sakinlerine dehşeti yaşatmıştı

Her kapıya girip apartman sakinlerini "Burası benim dairem" diyerek taciz eden Demirkıran'dan usanan daire sahiplerinin huzuru kalmadı.

İşte kolon canavarı Sülün Mehmet: Bina sakinlerine dehşeti yaşatmıştı

Binaya verdiği zarar nedeniyle gözlerine uyku girmediğini söyleyen bina sakinleri, "Kolonları kırdı, bina risk altında, sürekli 'sallandık mı, bir şey mi oluyor' diye diken üstündeyiz. Gözümüze uyku girmiyor" dedi.

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İşte kolon canavarı Sülün Mehmet: Bina sakinlerine dehşeti yaşatmıştı

Sülün Mehmet lakaplı Mehmet Rasim Demirkıran'ın kolonlarına hasar verdiği Sultangazi'deki binanın sakinleri, evlerini balyozlu Sülün Mehmet'ten korumak için 7/24 nöbet tutuyor.

İşte kolon canavarı Sülün Mehmet: Bina sakinlerine dehşeti yaşatmıştı

YEDİ YİRMİ DÖRT NÖBET TUTUYORLAR

İnsanların canına kast eden Demirkıran'ın elini kolunu sallayarak dışarıda serbest gezmesi tepkiye neden olurken, hasar verdiği binanın sakinleri serbest bırakılan Demirkıran'ın yeniden gelip binaya zarar vermesinden endişe ediyor. Gece gündüz binada nöbet tutan apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Can güvenliğimiz yok, bu adama gerekli cezanın verilmesi lazım, uyku haram oldu, çoluk çocuk diken üstünde yaşıyoruz" dedi.

İşte kolon canavarı Sülün Mehmet: Bina sakinlerine dehşeti yaşatmıştı

HASARLI KOLONLAR SIVAYLA KAPATILDI

Apartman yöneticisi Mehmet Ali Abaza, "Binanın kolonlarını kırdı, kırdığı kolonların üç tanesi çok hasarlı durumda. Belediyeden izin alıp bunları sıvayla kapattırdık ancak yeterli değil taşıyıcı demir ile binanın güçlendirmesi yapılacak, bize de bunun için büyük bir maddi külfet çıktı. Bu şahıs bir daha buraya gelebilir, biz korkuyoruz artık ve gece gündüz nöbet tutuyoruz, sabaha kadar uyuyamıyoruz. Huzurumuz kalmadı. Bu şahıs açık şekilde bizim canımıza kast etti" dedi.

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