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İşte ülkelerin askeri güçleri! O liste açıklandı...

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı.

Giriş Tarihi: 13.08.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 14:17
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İşte ülkelerin askeri güçleri! O liste açıklandı...
İşte ülkelerin askeri donanma güçleri! O liste açıklandı...

Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...

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İşte ülkelerin askeri güçleri! O liste açıklandı...
İşte ülkelerin askeri donanma güçleri! O liste açıklandı...

Slovenya

Toplam varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 2

Mayın gemisi: 0

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  • 108
İşte ülkelerin askeri güçleri! O liste açıklandı...
İşte ülkelerin askeri donanma güçleri! O liste açıklandı...

Surinam

Toplam varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

  • 4
  • 108
İşte ülkelerin askeri güçleri! O liste açıklandı...
İşte ülkelerin askeri donanma güçleri! O liste açıklandı...

Somali

Toplam varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 11

Mayın gemisi: 0

  • 5
  • 108
İşte ülkelerin askeri güçleri! O liste açıklandı...
İşte ülkelerin askeri donanma güçleri! O liste açıklandı...

Türkmenistan

Toplam varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 6

Mayın gemisi: 0

  • 6
  • 108
İşte ülkelerin askeri güçleri! O liste açıklandı...
İşte ülkelerin askeri donanma güçleri! O liste açıklandı...

El Salvador

Toplam varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

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  • 108
İşte ülkelerin askeri güçleri! O liste açıklandı...
İşte ülkelerin askeri donanma güçleri! O liste açıklandı...

Moritanya

Toplam varlığı: 5

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 5

Mayın gemisi: 0

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