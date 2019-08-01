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  • Son dakika... Yaş kararları açıklandı! İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi!

Son dakika... kararları açıklandı! İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi!

Son dakika haberi; () kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 18:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 18:50
İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

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İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

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İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi

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