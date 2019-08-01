Son dakika... Yaş kararları açıklandı! İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi!
Son dakika... Yaş kararları açıklandı! İşte YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekli olacakların tam listesi!
Son dakika haberi; Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı YAŞ kararıyla terfi alacak ve emekliye ayrılacakların tam listesi yayınlandı.
Giriş Tarihi: 01.08.2019
18:21
Güncelleme Tarihi: 01.08.2019
18:50