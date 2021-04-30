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Haberler Galeri İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan’dan son dakika işten çıkarma yasağı açıklaması!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 00:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 07:00

, ne zaman bitiyor? ’dan açıklaması!

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda yaptığı önemli açıklamalarda corona virüsü panmdemisi başlangıcından bu yana uygulanmakta olan işten çıkarma yasağı () son durum ile ilgili bilgiler verdi. Buna göre iş fesih yasağı uzatılacak. Bu bilgiler ışığında , ne zamana kadar? sorusu üzerinde yoğun olarak araştırma yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar? sorusu yanıtları ve tüm son dakika bilgileri.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan’dan son dakika işten çıkarma yasağı açıklaması!

Ülkemizde 2020 yılının Mart ayından bu yana etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana salgın döneminde çalışanların işlerini kaybetmesinin önüne geçen işten çıkarma yasağı () ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. tarafından işten çıkarma yasağının uzatıldığının açıklanması sonrasında , ne zamana kadar? soruları üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Çalışanlar tarafından merak edilen İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar? soruları yanıtları ve son dakika gelişmeleri şöyle;

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan’dan son dakika işten çıkarma yasağı açıklaması!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuşan Başkan Erdoğan, işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

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İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan’dan son dakika işten çıkarma yasağı açıklaması!

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! KOD-29 MAĞDURİYETİ ORTADAN KALKTI

Fesih yasağı süresince bazı işverenlerin Kod-29'u kullanarak işçi çıkışı yapması ve bu maddenin çalışanlar için ağır suçlamalar içermesi büyük haksızlıklara yol açmaktaydı. Bildiğiniz gibi 17 Mayıs'a kadar uzatılan fesih yasağında İş kanunu geçici 10. Madde gereğince tek istisna İş Kanunu 25. Maddedeki Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak olarak düzenlendi. Bu yolla yapılan çıkışlar SGK'ya kod 29 ile bildiriliyor. Oysa bu maddede işçi için ağır ithamların olması gerekiyor. Cinsel tacizden, uyuşturucu kullanımına, hırsızlıktan saldırıya kadar birçok ağır suçun bulunduğu 25. Madde dolayısıyla atılan işçiler mağdur olmaktaydı.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan’dan son dakika işten çıkarma yasağı açıklaması!

Mesaiye ya da sözleşmeye uymayan işçi ile uyuşturucu kullanan işçi böylece aynı kod ile işten çıkartılarak bir haksızlık da yapılıyordu. Geçtiğimiz hafta bu konuyu Sabah.com.tr'de gündeme getirmiş ve mağduriyetleri ortaya koymuştuk.

Bu konudaki yazımız üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçerek çok önemli bir düzenlemeye gitti.

Bundan sonra ahlak ve İyiniyet kurallarına uymayan haller sebebiyle işten çıkartılacak olan işçiler yaptıkları fiil ile ilgili kodla bildirilecek. SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan’dan son dakika işten çıkarma yasağı açıklaması!

"Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir. Böylelikle mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir."

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