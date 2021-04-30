İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Başkan Erdoğan’dan son dakika işten çıkarma yasağı açıklaması!

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda yaptığı önemli açıklamalarda corona virüsü panmdemisi başlangıcından bu yana uygulanmakta olan işten çıkarma yasağı (iş fesih yasağı) son durum ile ilgili bilgiler verdi. Buna göre iş fesih yasağı uzatılacak. Bu bilgiler ışığında İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar? sorusu üzerinde yoğun olarak araştırma yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar? sorusu yanıtları ve tüm son dakika bilgileri.