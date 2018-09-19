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İtirafları ’yi şoke etmişti! O bir kez daha konuştu

Giriş Tarihi: 19.09.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 10:16
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İtirafları ’yi şoke etmişti! O bir kez daha konuştu
İtirafları Türkiye’yi şoke etmişti! O kedicik bir kez daha konuştu

örgütündeyken itirafçı olan genç kadınların bu kez gizli kamera görüntüleri ile örgüte bağlı tutulduğunu anlattı. Pars'ın anlattığına göre bu kadınlar örgütte cariye olarak kullanıldı.

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İtirafları ’yi şoke etmişti! O bir kez daha konuştu
İtirafları Türkiye’yi şoke etmişti! O kedicik bir kez daha konuştu

'ın 30 yıl yanında olan kediciği itiraflarına devam ederek örgütün karanlık ve tehlikeli yüzünü anlattı. Pars, Oktar'ın sağ kolu olarak 30 yıldır örgüt içindeki tüm televizyon ve internet yayınlarının tek sorumlusuydu. Tutuklu olan itirafçı olup örgütle ilgili tüm bildiklerini anlatınca cezaevinden çıktı.

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İtirafları ’yi şoke etmişti! O bir kez daha konuştu
İtirafları Türkiye’yi şoke etmişti! O kedicik bir kez daha konuştu

Pars daha önce yayınlar sırasında kendisine aşık gibi bakmayan lere işkence yaptığını anlatmış işkence sonrası ağlayan kızlara da 'sevgiden ağlıyorlar' dediğini ileri sürmüştü.

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İtirafları ’yi şoke etmişti! O bir kez daha konuştu
İtirafları Türkiye’yi şoke etmişti! O kedicik bir kez daha konuştu

En kıdemli kediciğe göre grubundaki genç kızları ve erkekleri örgüte bağlamak için farklı yöntemler kullanıyorlardı. Pars pahalı hediyeler lüks giysiler ve zengin bir hayatın yanı sıra örgütten kaçmaması için lere şantaj yapıldığını da söyledi.

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İtirafları ’yi şoke etmişti! O bir kez daha konuştu
İtirafları Türkiye’yi şoke etmişti! O kedicik bir kez daha konuştu

İşte Pars'ın Star Ana Haber'e örgüt hakkında anlattığı şoke eden o itiraflar:

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İtirafları ’yi şoke etmişti! O bir kez daha konuştu
İtirafları Türkiye’yi şoke etmişti! O kedicik bir kez daha konuştu

Yayında gözüken bir kıyafetleri var yani böyle çok abartılı, hiçbir şekilde dini olarak kabul edilemeyecek. Burada o kıyafetlerle o kadar bayan siz neler yapılabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yaşı küçükler de dahil olmak üzere hepsi aynı ortamda.

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İtirafları ’yi şoke etmişti! O bir kez daha konuştu
İtirafları Türkiye’yi şoke etmişti! O kedicik bir kez daha konuştu

HEPSİYLE GİZLİ NİKAH KIYMIŞ

herkesle imam nikahlıydı ya da kadınları cariye olarak almıştır statülerine göre orada bile bir hiyerarşi vardır.

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