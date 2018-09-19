İtirafları Türkiye’yi şoke etmişti! O kedicik bir kez daha konuştu

Yayında gözüken bir kıyafetleri var yani böyle çok abartılı, hiçbir şekilde dini olarak kabul edilemeyecek. Burada o kıyafetlerle o kadar bayan siz neler yapılabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yaşı küçükler de dahil olmak üzere hepsi aynı ortamda.