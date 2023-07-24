İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Gizli Mutabakat’ tepkisi: Altındaki gerekçeler araştırılsın...

Verdiği röportajda Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata ilişkin kritik itiraflarda bulunan Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptıklarını açıklamıştı.