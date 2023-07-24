Giriş Tarihi: 24.07.2023 18:29
Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
18:31
İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gizli Mutabakat' tepkisi: Altındaki gerekçeler araştırılsın...
28 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte Ümit Özdağ ile gizli mutabakat yapan ve kamuoyundan gizleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Henüz hangi bakanlıkların hangi partiye verilmesi kararlaştırılmamışken, bu dağılım ortaya konulmamışken ortaya çıkan bu protokolün, bizim duruşumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde doğru olmadığını ortaya koyduk. Sayın Genel Başkan'ımız da bunu ifade etti" açıklamasında bulundu.