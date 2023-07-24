Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gizli Mutabakat' tepkisi: Altındaki gerekçeler araştırılsın...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 18:31

İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Gizli Mutabakat' tepkisi: Altındaki gerekçeler araştırılsın...

28 Mayıs seçimlerine gidilen süreçte Ümit Özdağ ile gizli mutabakat yapan ve kamuoyundan gizleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Henüz hangi bakanlıkların hangi partiye verilmesi kararlaştırılmamışken, bu dağılım ortaya konulmamışken ortaya çıkan bu protokolün, bizim duruşumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde doğru olmadığını ortaya koyduk. Sayın Genel Başkan'ımız da bunu ifade etti" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Gizli Mutabakat’ tepkisi: Altındaki gerekçeler araştırılsın...

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesi desteğini artırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelmişti. Yapılan pazarlıklar sonucu Zafer Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Gizli Mutabakat’ tepkisi: Altındaki gerekçeler araştırılsın...

Verdiği röportajda Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakata ilişkin kritik itiraflarda bulunan Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptıklarını açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Gizli Mutabakat’ tepkisi: Altındaki gerekçeler araştırılsın...

Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." Dedi.

İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Gizli Mutabakat’ tepkisi: Altındaki gerekçeler araştırılsın...

ÖZTRAK: BÖYLE BİR MADDE YOK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ'ın üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacağı iddiasını yalanladı. Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’Gizli Mutabakat’ tepkisi: Altındaki gerekçeler araştırılsın...

ÖZDAĞ'IN BAKANLIK İTİRAFLARINI YALANLAMADI

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Ümit Özdağ ile bakanlıklar üzerine bir protokol imzaladınız mı?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu adeta parti sözcüsü Öztrak'ın açıklamalarını boşa çıkardı.

SON DAKİKA